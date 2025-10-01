«Снял шляпу сам Боярский»: иностранцы в пух и прах разнесли «Трех мушкетеров» — оценка 1,8 балла, как у второсортной комедии

Меню
1 октября 2025 17:38
Досматривать до конца отказываются.

Классика Александра Дюма выдержала десятки экранизаций, но еще никогда результат не был таким провальным. Фильм «Три мушкетера» британского режиссера Билла Томаса, вышедший в марте 2023 года, умудрился побить все антирекорды.

По задумке авторов, зрителей ждал историко-приключенческий блокбастер о дружбе д’Артаньяна и мушкетеров. Но от великого романа тут остались лишь имена.

Из истории выпали такие ключевые персонажи, как королева Анна Австрийская и Констанция Бонасье, а сюжет свели к примитивной интриге: кардинал Ришелье замышляет убить короля и подставить капитана де Тревиля.

Юного д’Артаньяна сыграл темнокожий актер Малакай Пуллар-Лачман. Казалось бы, свежий взгляд на классику мог бы сработать, но вместо этого зрители получили картину, которую западная пресса и пользователи IMDb назвали «худшим фильмом о мушкетерах в истории».

Рекордное падение рейтинга

На IMDb картина получила практически рекордные 1,8 балла — настолько низкие оценки обычно достаются лишь дешевым комедиям, снятым «на коленке». На Rotten Tomatoes ситуация не лучше: всего 9% свежести.

Российские зрители, удивительно, оказались чуть мягче, хотя и тут фильм не пощадили. На «Кинопоиске» рейтинг составил 2,6 балла, а рецензенты называют проект пустой тратой времени.

Многие отмечают крайне дешевую постановку, деревянную актерскую игру и общее ощущение, что смотреть это полтора часа — настоящее испытание.

Это "шедевральное" кино, перед которым наверняка снял шляпу сам Михаил Боярский! — шутят зрители.

Сказать, что фильм не удался — ничего не сказать. «Три мушкетера», можно сказать, попали в историю. Но совсем не так, как рассчитывали создатели: теперь их вспоминают как одну из худших экранизаций Дюма.

Фото: Кадры из фильмов «Д`Артаньян и три мушкетера» (1979 г.), «Три мушкетера» (2023 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
