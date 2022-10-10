Снова второй: за что Плющенко с Ягудиным 20 лет ненавидят друг друга

Евгений Плющенко и Алексей Ягудин были главными соперниками, когда находились на пике своей спортивной формы. С тех пор прошло два десятка лет. Оба обзавелись титулами олимпийских чемпионов, тем самым добившись признания своих заслуг. Несмотря на это, отношения знаменитостей дружескими не назовешь.

За недавней перепалкой спортсменов в Сети наблюдала чуть ли не вся страна. Плющенко бросил колкое замечание в адрес Ягудина, подчеркнув, что не видит смысла соревноваться с ним в рамках нового турнира по шоу-программам, поскольку тот «не умеет кататься». Бывший подопечный Татьяны Тарасовой дал отпор, после чего начался подсчет, кто, когда и сколько медалей получил.

И тут Плющенко, впрочем, как и всегда, оказался вторым. Итоги очных встреч фигуристов показали, что Ягудин может похвастаться большим количеством медалей. Но и это еще не все. Как пишет портал «Чемпионат », супруг Яны Рудковской повторил судьбу своего главного конкурента.

Как и Алексей, из-за травм он был вынужден покинуть лед. В феврале 2014 года на Олимпиаде Плющенко снялся с личного турнира и в тот же день объявил, что завершает свою карьеру. После этого он посвятил себя тренерской деятельности. Ягудин же стал телеведущим. И хоть теперь пути звезд фигурного катания не пересекаются, они продолжают считать себя соперниками, поэтому и ненавидят друг друга.