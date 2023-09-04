Снова в суд: разборки Прилучного и Муцениеце только набирают обороты

Павел Прилучный и Агата Муцениеце расстались в 2020 году после 9 лет брака. Расставание знаменитостей прошло в череде скандалов, а не так давно оказалось, что артистка вновь подала в суд на бывшего супруга.

Как пишет «СтарХит», Муцениеце требует компенсации расходов, которые понесла во время их предыдущих прений. В то время она требовала выписать Прилучного из московской квартиры, где живет вместе с детьми — Тимофеем и Мией. А теперь рассчитывает получить обратно деньги, которые потратила на юристов. При этом сумма оказалась не самой большой. Звезда «Честного развода» рассчитывает получить 51 тысячу рублей.

«Речь идет об издержках, которые она понесла, в том числе — работе юристов», — рассказал журналистам инсайдер, близкий к артистке.

Сам Прилучный пока никак не прокомментировал ситуацию. В последнее время он занят воспитанием своего третьего ребенка, которого ему родила супруга Зепюр Брутян.