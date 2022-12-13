Снова в школу: а смогли бы вы сдать ЕГЭ по русскому языку?

Ежегодно сотни тысяч школьников сдают единый государственный экзамен по русскому языку. Он считается одним из самых массовых по количеству участников - после математики. Как и перед любым другим экзаменом, перед ЕГЭ по родному языку выпускники испытывают волнение. Кто-то потратил множество времени на самостоятельную подготовку, штудируя словари, интернет-порталы и пособия, кто-то занимался с репетиторами, третьи же ограничились общими консультациями у учителя-предметника. Попробуйте на пять минут представить себя одиннадцатиклассником, которому предстоит сдать единый государственный экзамен по русскому языку, и пройдите наш тест. А перед этим узнайте интересный факт о великом и могучем. Самыми распространенными гласными в русском считаются О и Е. По мнению ученых, причина их частотности кроется в том, что эти гласные были единственными в праиндоевропейском языке - именно на нем говорили наши далекие предки - на самых ранних стадиях его развития.

Сможете ли вы правильно ответить на вопросы и задания, которые выпускникам предлагается решить на экзамене? Проверьте свои знания русского языка с помощью нашего теста.