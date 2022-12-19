Снова в одиночестве: девушкам с этими именами не светит встретить любовь в 2023 году

Наступление нового года ассоциируется с новой главной в книге жизни. Кажется, что как только страница перелистнется и минувший год останется позади, в прошлое уйдут все проблемы и неудачи. В праздничную полночь многие девушки загадывают желание встретить в наступающем году свою любовь. Однако обладательницам некоторых имен, как бы тщательно они ни соблюдали ритуал, в 2023 году не светит судьбоносное знакомство. Планеты, отвечающие за счастье в личной жизни, будут расположены неблагоприятным образом. Рассказываем, девушки с какими именами могут не рассчитывать на романтику в наступающем году.

Вероника

По словам экспертов в сфере эзотерики, обладательницы имени Вероника в 2023 году будут испытывать романтический интерес к мужчине. Однако на взаимность им не стоит рассчитывать - любые попытки обладательницы этого имени обратить на себя внимание понравившегося парня ни к чему не приведут.

Возможно, лучший выход в данной ситуации - посвятить свое время саморазвитию, например, изучению иностранных языков.

Виктория

Обладательницам имени Виктория в год Черного Водяного Кролика также можно не ждать романтических приключений. Несмотря на огромное желание найти себе пару, Вика будет раз за разом вступать в токсичные отношения, обжигаться и испытывать боль от постоянной лжи и измен. Специалисты рекомендуют тем, кто носит это имя, поберечь свое время и нервы и отложить поиски спутника жизни по меньшей мере до следующего, 2024 года.

Алина

Девушки, которых родители нарекли именем Алина, вряд ли встретят свою любовь в первые месяцы 2023 года. Как говорят специалисты, даже если обладательница этого имени познакомится с интересным парнем, очень скоро она поймет, что избранник настроен несерьезно и разочаруется в нем.

Череда неудач в личной жизни у Алины будет продолжаться до мая 2023 года, а дальше коридор встречи любви откроется и ситуация наладится.

Ольга

Личная жизнь девушек по имени Ольга в наступающем году будет зависеть сразу от двух планет - Плутона и Сатурна. К сожалению, обе настроены неблагоприятно по отношению к обладательницам этого имени. Эксперты в сфере непознанного говорят, что Ольге в 2023 году придется расплачиваться за прошлые промахи по закону кармы.