Снова на «лабутенах»: самая горячая актриса 90-х засветилась на публике после инсульта

Елена Кондулайнен стала самой раскованной актрисой на постсоветском пространстве. Она не стеснялась сниматься полностью обнаженной, чего до нее не делал практически никто. Что стало с главной секс-бомбой 90-х?

Совсем недавно Кондулайнен отметила свое 65-летие. Актриса появилась на публике и сразила всех наповал своим внешним видом. Елена Ивановна не изменяет себе и по-прежнему предпочитает экстравагантный стиль. На Кондулайнен было блестящее золотистое платье, обнажившее ее стройные ноги. В качестве обуви актриса выбрала «лабутены» на высоком каблуке.

Сегодня, глядя на эффектную и нестареющую актрису, невозможно поверить, что не так давно она пережила инсульт. Три года назад у Елены Ивановны резко подскочило давление, и она потеряла сознание. Актрису госпитализировали.

Процесс реабилитации потребовал много времени и сил, однако до сих пор Кондулайнен полностью не восстановилась — ее тревожат звуки телефона и телевизора.

Ее подруга Мария Арбатова рассказала изданию «Московский комсомолец», что актриса — сильный человек, поэтому смогла вернуться в строй. Кондулайнен известна по фильмам «300 лет спустя», «Караван смерти», «Сто дней до приказа».