Снимок Варум без макияжа настолько плох, что его поспешили удалить, но было поздно

Анжелику Варум жестоко подставили на всю страну. И сделал это не враг, не хейтер и не критикан. Беда пришла откуда не ждали. Выставила не в лучшем свете стареющую мать родная дочь.

В соцсетях Елизавета выложила для мамы пост-поздравление, приуроченное ко Дню матери. Однако иллюстрирующий теплые слова снимок был выбран крайне неудачно. Осознав свою оплошность, девушка тут же удалила публикацию в надежде замести следы. Но Интернет, как известно, помнит все.

Кадр с постаревшей и изрядно сдавшей Варум молниеносно разлетелся по Сети. Фанаты с трудом узнали в потрепанной женщине без укладки и макияжа знаменитую певицу. Дотошные поклонники уверены: перемены во внешности у Варум произошли вовсе не из-за возраста.

На знаменитости сильно сказались слухи о разводе с Леонидом Агутиным, которые ходят вокруг пары уже не один месяц. Желтая пресса и фанаты уверены, что Агутин снова не верен своей жене. Отсюда усталый и измученный вид страдающей Варум.