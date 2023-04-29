Снимок Лопес без фотошопа вызвал бурную реакцию фанатов из-за одной необычной детали
Артистка взбудоражила подписчиков.
Социальные сети Дженнифер Лопес насчитывают уже более 242 миллионов подписчиков. Поклонники со всего мира не пропускают ни одной публикации знаменитости и, как оказалось, внимательны к любой мелочи в ее записях.
Так, недавно Джей Ло поделилась «честным» видео, на котором предстала без косметики. В ролике она разрекламировала линию своей уходовой косметики, но внимание фанатов привлекли не ее внешний вид и не эффективное средство, которое должно спасти от старения.
Больше всего комментариев подписчики посвятили трогательному украшению, которое заметили на шее певицы. Золотое ожерелье Лопес посвящено ее мужу Бену Аффлеку и состоит из его имени и сердечка. Как отметили подписчики, аксессуар выглядит очаровательно и заставляет поверить в любовь.
«Все, что я вижу, это ожерелье!», «Мне нравится это ожерелье. Сердечко, которое висит на конце имени!» — пишут поклонники.