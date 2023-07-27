Снимок Иветти из «Клона» вызвал бурную реакцию фанатов: всему виной одна деталь

Вера Фишер стала известна в России благодаря сериалу «Семейные узы», где она сыграла главную роль. Уже через два года вышла новая теленовелла с участием актрисы, закрепившая ее популярность. Речь идет, конечно же, о культовом «Клоне».

В нашумевшем бразильском сериале Фишер сыграла эксцентричную и легкомысленную Иветти. Героиня очень полюбилась зрителям, и многие даже говорили, что половина успеха теленовеллы — это заслуга невесты Львеночка.

Мало кто знает, что жизненный путь Веры Фишер был труден и тернист. В середине 90-х у бразильской телезвезды начались проблемы с запрещенными препаратами. Кинокомпания «Глобу» разорвала с актрисой контракт, и на ее карьере едва не поставили крест. Но это была не единственная напасть: Фишер лишили родительских прав на второго ребенка. Три года Вера приходила в себя: лечилась в клиниках, тренировалась, обращалась к хирургам. И случилось чудо. Благодаря «Семейным узам» состоялось ее триумфальное возвращение, а вскоре она получила знаковую роль в «Клоне».

Сегодня бразильской звезде 71 год, и она по-прежнему востребована в кино. Фишер остается в отличной форме и выглядит ухоженно. Однако подписчики не верят в натуральность ее красоты. Актриса выставила фото, на котором ее испещренное морщинами лицо «прикрыто» солнечным светом. Вот такой простой лайфхак превратил телезвезду из бабушки в нестареющую диву.