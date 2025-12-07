Снимите уже 3 сезон «Меча»: этот сериал НТВ можно назвать отцом «Глухаря» и дедом «Невского»

Если «Невский» и «Глухарь» были у всех на устах, то «Меч» — это сериал, о котором говорят шёпотом. Как будто нашли старую флешку с запрещённым контентом.

Его показывали на РЕН-ТВ в 2009-м, следом начали крутить по НТВ, особенно второй сезон, но позже решили убрать подальше от глаз большой аудитории, и благополучно забыли. А зря.

Это тот редкий случай, когда сериал не просто развлекает, а методично вставляет палки в колёса вашему спокойному мировоззрению.

«Батя „Глухаря“ и дед „Невского“»

Создатель «Меча» — Илья Куликов, тот самый, что позже подарил нам «Глухаря», и вдохновил Тукмаркина на создание «Невского». Здесь виден его фирменный почерк в зачатке: жёсткий, бескомпромиссный мир, где полицейские — не всегда ангелы, а бандиты — не всегда исчадия ада.

Главный герой, Макс Калинин (Эдуард Флёров), — капитан спецназа ВДВ, который увольняется после того, как убивает оправданного судом преступника. Классическая история «хорошего парня, которого достали». Но дальше — интереснее.

Вместо того чтобы спиться или уйти в охранники, Калинин собирает команду таких же «отморозков» с чистой совестью. Снайпер, следователь, врач, прокурор, сержант ППС — все те, кто в одиночку не смог расшевелить систему. Вместе они становятся «Мечом», организацией решившей исправлять ошибки судебной системы.

Их метод прост: найти не просто бандита, а того, кто уверенно ушёл от закона, провести собственное расследование, ну и казнить. После каждой казни они оставляют на месте преступления карту Таро — меч.

Свежо и в 2024-м, но требует продолжения

Сериал снят куда более камерно, чем новинки НТВ. Новосибирск здесь серый, бетонный, холодный. Актёры (Нина Гогаева, Роман Курцын, Дарья Повереннова) выглядят и говорят как настоящие люди, говорят не как статисты и им веришь. И потому особенно неприятно осознавать, что ты — на их стороне.

А против них — вся система. Охотившаяся за «Мечом» капитан Дёмина, продажные генералы в погонах и прочие. А уже во втором сезоне сериал активно начинает задавать вопрос, а где проходит тонкая грань и могут ли сами борцы с беззаконием стать монстрами. Ведь одна ошибка отдаляет их от тех, на кого они охотятся.

Почему сериал убрали

После просмотра в голове остаётся неприятный, но важный вопрос: а что, если они правы? Многие в Сети считают, что проект запретили лишь бы не подталкивать людей к необдуманным шагам.

«Меч» так и не дождался финального, третьего сезона, где герои, по логике, должны были погибнуть или отправиться в тюрьму. Возможно, это к лучшему.

