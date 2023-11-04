Снимите это немедленно: по такой одежде легко понять, что вы провинциалка

Икона стиля никогда не позволит себе надеть вещь из гардероба провинциалки. Даже если соблазн велик как никогда, истинная модница всегда сможет сказать себе «стоп» и откажется от нарядов колхозницы.

К вещам из разряда «снимите это немедленно» модный стилист Влад Лисовец относит, например, джинсы модели скинни, которые когда-то пользовались бешеной любовью у представительниц прекрасного пола. Эксперт уверяет: носить их может только обладательница идеальной фигуры. К тому же у нее должна быть стильная стрижка.

Кроме того, модельер рекомендует избавиться от приталенных джинсовых курток и платьев с рукавами-фонариками с цветочным принтом. В черном списке также шубы и меховые жилеты, которые, как подметил Лисовец, в последнее время, к счастью, утратили былую популярность.