«Снимем за три месяца»: Падалеки готов сниматься в продолжении «Сверхъестественного» — 4 серии по 90 минут и много-много монстров

Речь идет о перезапуске, а не о 16 сезоне. Возможно, это даже к лучшему.

Пять лет прошло с финала «Сверхъестественного», но Джаред Падалеки так и не отпустил Сэма Винчестера. На Fan Expo Boston актёр признался, что готов вернуться к роли хоть завтра.

«Я бы с удовольствием снова в это ввязался. Только бороды придётся подкрасить — седины хватает. Но я был бы рад снова услышать, как Дин зовёт меня Сэмми», — сказал он, и зал взорвался аплодисментами.

Падалеки не первый раз подогревает надежды фанатов. Летом прошлого года он предлагал «мини-камбэк» по примеру «Девочек Гилмор»:

«Четыре полуторачасовых эпизода. Мы снимем их за три месяца».

По словам звезды, именно так сериал смог бы вернуться без риска снова растянуться на бесконечные сезоны.

«Я не хочу сниматься ещё пятнадцать лет, но хочу вернуться в этот мир. И я уверен, что снова надену фланелевую рубашку», — признавался актёр.

Интересно, что идею обсудили ещё в 2020 году: Падалеки и Дженсен Эклз тогда пообещали себе вернуться к братьям Винчестерам через пять лет — то есть как раз сейчас. Эклз, напомним, за это время успел запустить спин-офф «Винчестеры», где показали молодость Джона и Мэри. Но тот проект закрылся после одного сезона, оставив зрителей с чувством недосказанности.

Финал «Сверхъестественного» в 2020-м был жёстким: Дин погиб в бою, Сэм умер от старости, встретившись с братом в раю. Но кого это когда останавливало? В сериале смерть всегда была временной.

Судя по тону Падалеки, он не просто мечтает о возвращении — он уверен, что оно произойдёт. И остаётся лишь вопрос: на этот раз Винчестеры снова спасут мир или просто поедут крошить «монстров недели» в «Шеви Импале»?

