Сниматься отказывалась: куда исчезла перед смертью звезда «Приезжей» Жанна Прохоренко
Поклонники не догадывались, насколько трагичной оказалась жизнь артистки.
Жанна Прохоренко за годы карьеры успела подарить зрителям десятки ярких персонажей. Поклонники до сих пор с упоением наблюдают за ее игрой в «Приезжей», «Балладе о солдате» и других фильмах. Фанаты были уверены, что артистка будет сниматься в кино до последних дней жизни и никогда не оставит любимую профессию. Однако судьба знаменитости сложилась совершенно иначе.
Дело в том, что в 1998 году Прохоренко неожиданно стала вдовой. Ее супруга Артура Макарова, который занимался алмазным бизнесом, жестоко убили, а артистка нашла его тело в их доме. Знаменитость не смогла пережить трагедию и замкнулась в себе. Спустя некоторое время Прохоренко переехала в деревню Глушь недалеко от Пскова, где и провела последние дни.
При этом режиссеры приглашали ее в свои фильмы. Многие постановщики отправляли ей свои предложения в надежде увидеть актрису на съемочной площадке. Однако, как пишет «Экспресс газета», Прохоренко так и не согласилась ни на один сценарий.