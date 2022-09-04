Сниматься отказывалась: куда исчезла перед смертью звезда «Приезжей» Жанна Прохоренко

Жанна Прохоренко за годы карьеры успела подарить зрителям десятки ярких персонажей. Поклонники до сих пор с упоением наблюдают за ее игрой в «Приезжей», «Балладе о солдате» и других фильмах. Фанаты были уверены, что артистка будет сниматься в кино до последних дней жизни и никогда не оставит любимую профессию. Однако судьба знаменитости сложилась совершенно иначе.

Дело в том, что в 1998 году Прохоренко неожиданно стала вдовой. Ее супруга Артура Макарова, который занимался алмазным бизнесом, жестоко убили, а артистка нашла его тело в их доме. Знаменитость не смогла пережить трагедию и замкнулась в себе. Спустя некоторое время Прохоренко переехала в деревню Глушь недалеко от Пскова, где и провела последние дни.

При этом режиссеры приглашали ее в свои фильмы. Многие постановщики отправляли ей свои предложения в надежде увидеть актрису на съемочной площадке. Однако, как пишет «Экспресс газета », Прохоренко так и не согласилась ни на один сценарий.