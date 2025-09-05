Снимался у Кубрика и Скорсезе, но так и не взял «Оскар»: в 2026-м статуэтку точно отдадут этому актеру — даже на фоне кассового провала

История повторяется: когда-то весь мир ждал, когда же Леонардо ДиКаприо возьмет свой первый «Оскар». Теперь аналогичная интрига закрывается с Томом Крузом. Только вместо победы в номинации за конкретную роль — почетная статуэтка за вклад в кинематограф.

Американская киноакадемия официально объявила: в 2026 году Том Круз станет обладателем почетного «Оскара». Это будет первый «золотой человечек» в его коллекции. Награда вручается «за исключительные достижения на протяжении всей жизни». Такая радость — и на фоне громкого провала.

Почему это важно

Том Круз четыре раза был номинирован на премию — за роли в «Рожденном четвертого июля» (1990), «Джерри Магуайере» (1997), «Магнолии» (2000) и как продюсер «Топ Ган: Мэверик» (2023). Каждый раз он оставался без награды. При этом трижды выигрывал «Золотой глобус» за те же работы.

Формально Круз давно заслуживал признания, и вот теперь оно случилось — пусть и в «почетном» формате.

Идеальное совпадение

Премия достается актеру в переломный момент его карьеры. В 62 года Круз постепенно отходит от больших франшиз и возвращается к авторскому кино. В 2026 году он сыграет главную роль в фильме «Джуди» Алехандро Гонсалеса Иньярриту.

При этом в индустрии подчеркивают: вклад Круза измеряется не только ролями, но и его влиянием на сам формат блокбастеров. Он десятилетиями защищал кинотеатральный прокат, делал невозможное в трюках без дублеров и показывал пример продюсерского контроля на высшем уровне.

Тень от «Миссии»

Добавим в историю ложку дегтя. Последняя часть франшизы «Миссия невыполнима. Финальная расплата» стоила более 400 миллионов долларов и не смогла окупить необъятный бюджет: для выхода в ноль фильму нужно было собрать не меньше 900 миллионов.

Увы, до такой цифры еще далеко. Кассовый провал случился в самый неподходящий момент.

На этом фоне почетный «Оскар» выглядит как мягкий жест Академии: напоминание, что за 40 лет в кино его заслуги не ограничиваются одной франшизой.

Ведь актер успел поработать со Стивеном Спилбергом, Стэнли Кубриком, Мартином Скорсезе, Ридли Скоттом и Полом Томасом Андерсоном. Их имена в фильмографии — уже знак качества.

Церемония вручения состоится 16 марта 2026 года в Лос-Анджелесе. Вместе с Крузом почетные награды получат певица Долли Партон, художник-постановщик Уинн Томас и продюсер Дебби Аллен.

