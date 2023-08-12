Снимался с детства: вот в каком советском фильме дебютировал Аверин (фото)

Максим Аверин известен по ролям в сериалах «Склифосовский», «Глухарь» и по другим популярным проектам. Каждый год армия поклонников Аверина только увеличивается, однако далеко не все фанаты знают, когда именно дебютировал их любимый актер на экранах.

Дело в том, что отец Аверина работал художником-декоратором на студии «Мосфильм». И он регулярно брал его на работу, а при возможности записывал в актеры массовки. Поэтому дебют Аверина состоялся уже в 6 лет. Он отправился с отцом в киноэкспедицию в Махачкалу, где снимали картину «Похождения графа Невзорова». И там он появился в коротком эпизоде и сыграл мальчика на корабле. И за свою работу артист даже получил гонорар — горсть монет.

С того времени Аверин начал свой карьерный путь. В 9 лет он уже обучался актерскому мастерству и играл в театре миниатюр, а «взрослый» дебют состоялся в 1999 году в картине «Любовь зла...».