Снимался не только в «Битве экстрасенсов»: первая роль Деда Пахома вызовет оторопь

Дед Пахом, настоящее имя которого Сергей Пахомов, стал одним из самых одиозных участников шоу «Битва экстрасенсов». Скандальная передача сделала его узнаваемым на всю страну. Однако любители «трэшовых» фильмов знали его задолго до «Битвы экстрасенсов».

В конце 90-х вышла психоделичная лента «Зеленый слоник», где Пахом сыграл одну из ведущих ролей. Его коллегой по площадке стал небезызвестный Владимир Епифанцев. Актеры вытворяли в кадре такое, словно они отреклись от всего человеческого. Зрителей от происходящего на экране жутко мутило.

Но именно благодаря этой вопиющей «жести» фильм Светланы Басковой и был возведен в своеобразный культ. А словосочетание «зеленый слоник» стало символом непроходимого трэша и лютой дичи, на которую только способен человек.

На счету Пахомова есть и другие киноработы. Но его знают по двум ключевым: Поехавший из «Зеленого слоника» и юродивый Дед Пахом из «Битвы экстрасенсов». Этого оказалось достаточно, чтобы войти в историю.