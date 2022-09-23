Снимали больше полувека: этому сериалу позавидует «Санта-Барбара»

«Санта-Барбара» стала синонимом невероятно длинных сериалов, которых годами транслируют по тв. Но знаменитый сериал шел лишь 9 лет, тогда как существуют проекты, выходившие на телевидении долгие десятилетия.

Самым длинным сериалом в истории является мыльная опера «Путеводный свет», рассказывающая о нескольких поколениях семей, живущих в пригороде Чикаго. Шоу выходило в эфир целых 57 лет – с 1952-го по 2009-й. Всего было выпущено 18 262 серий (из них 2 500 транслировались по радио). «Путеводный свет» даже занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый длинный сериал.

Шоу было 357 раз номинировано на различные премии, создателей картины и ее актеров награждали 94 раза. Причиной закрытия самого долгоиграющего сериала в истории стало сокращение финансирования.