Снимали без дублера: ахнете, на что обрекли 54-летнего Дон Кихота ради эффектного кадра

Известная лента «Дон Кихот» вышла в далеком 1957 году. Главную роль исполнил артист Николай Черкасов, которому в процессе съемок пришлось выйти за рамки своей привычной работы.

Одной из ключевых сцен в истории стала борьба Дон Кихота с ветряной мельницей. Для эффектных кадров построили одно сооружение размером с натуральную величину. Главному герою предстояло вращаться на крыле этой мельницы.

Выполнить сложный и опасный трюк должен был дублер Черкасова — Владимир Васильев. Но в ответственный момент его не оказалось на площадке, поэтому спасать ситуацию пришлось 54-летнему Черкасову. Так, актер висел головой вниз на высоте 16 метров.

Это не так-то просто, как кажется на первый взгляд. Чтобы вращаться в таком положении на высоте стандартного многоэтажного дома, необходима отличная физическая форма и специальная подготовка. Николай Черкасов блестяще справился с задачей, несмотря на свой возраст и отсутствие каскадерского опыта. Его самоотверженность была отмечена за рубежом: на канадском кинофестивале артисту вручили премию как лучшему актеру. Об этом пишет портал «Полезные заметки ».