Снимали агитационный фильм, но вышла комедия: все дело в «антисоветском» названии

Нередко бывает так, что режиссер вкладывает в фильм один смысл, но результат получается противоположным. Это произошло с картиной Юрия Чулюкина «Неподдающиеся», в которую вкладывался агитационный подтекст.

Лента вышла на экраны в конце 50-х. Сюжет рассказывает о перевоспитании разгильдяев с завода, из-за которых снижались все показатели рабочей группы. Их на поруки берет юная забавная девчонка Надя Берестова. Ей предстоит превратить лентяев в ответственных работников.

Чулюкин задумывал серьезную картину о расхлябанных персонажах, которые встают на путь истинный. Однако фильм получился слишком комедийным и юмористичным для агитационной ленты. В итоге Чулюкину даже пришлось менять название с «Жизнь начинается» на более легковесное — «Неподдающиеся». Это кардинально изменило подход к фильму, от которого сразу не ждали ничего серьезного.

Лента произвела фурор среди зрителей, а исполнители главных ролей Надежда Румянцева и Юрий Белов стали народными любимцами.