Снималась вместе с отцом: дочь Леонида Куравлева заметил лишь внимательный (фото)

Дети артистов нередко идут по стопам своих знаменитых родителей. На этом пути молодые наследники обретают популярность и славу, становятся продолжением творческой династии. Впрочем, не всем может так повезти.

Дочь Леонида Куравлева так же, как и многие, пыталась стать частью индустрии кино. Девушка даже окончила Щукинское училище и снялась в нескольких фильмах. Однако эти роли были второстепенными, и зрители могли даже не обратить внимание на эту юную актрису.

Дебютом Екатерины на экранах стала мелодрама «Самая обаятельная и привлекательная», в которой красавица сыграла соседку главной героини по номеру в гостинице. А в одной из сцен девушке даже удалось сыграть вместе со своим знаменитым отцом. Но, несмотря на образование и известную фамилию, актерская карьера так и не пошла в гору. Поэтому наследница Леонида Куравлева стала психотерапевтом и посвятила свою жизнь помощи людям.