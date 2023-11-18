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Киноафиша Статьи Снималась под другой фамилией: Селезневу в первой роли не узнать (фото)

Снималась под другой фамилией: Селезневу в первой роли не узнать (фото)

18 ноября 2023 19:45
Снималась под другой фамилией: Селезневу в первой роли не узнать (фото)

На съемочной площадке артистка появилась в юном возрасте.

Наталья Селезнева известна отечественному зрителю по десятку ярких работ. Поклонники полюбили ее за «Операцию „Ы“», за «Кабачок „13 стульев“» и за другие яркие проекты. При этом лишь самые преданные поклонники догадывались, что карьера артистки началась еще в детстве.

Дело в том, что Селезнева родилась в Москве и нередко вместе с родителями гуляла по главным площадям и бульварам столицы. Однажды она встретилась с актером Михаилом Майоровым, который был очарован юной девочкой. Он тут же предложил родителям Селезневой устроить ее в один из спектаклей — так девочка попала в актерскую профессию.

Практически сразу состоялся ее дебют на большой сцене. Восьмилетняя артистка появилась в картине «Алеша Птицын вырабатывает характер», но в титрах ее записали под фамилией матери — Наташа Полинковская.

Как отмечают зрители, в кадре Селезнева выглядит еще совсем ребенком. В ней с трудом можно узнать будущую звезду советского экрана, за которой будут бегать миллионы поклонников.

Снималась под другой фамилией: Селезневу в первой роли не узнать (фото)

«Очаровательная», «С детства очень милая и красивая», — считают пользователи Сети.

Фото: Russian Look/Global Look Press, кадр из фильма «Алёша Птицын вырабатывает характер» (1953)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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