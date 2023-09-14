Снималась под другой фамилией: единицы помнят первое появление Александровой на ТВ

Марина Александрова прославилась благодаря сериалам «Бедная Настя» и «Звезда эпохи». Зрители никогда не скупятся на комплименты в адрес артистки, за которой следят и в кино, и на театральной сцене. Однако далеко не все догадываются, когда состоялся дебют знаменитости на экранах.

Так, впервые зрители увидели Александрову в 1998 году в телевизионном фильме-спектакле «Белоснежка и семь гномов». В то время артистка даже не получила актерское образование и носила другую фамилию — Пупенина. И именно под ней она указывается в титрах картины, из-за чего зрители долгое время не догадывались, кого именно видят на экранах.

Александровой артистка стала только во время учебы в Щукинском училище, взяв девичью фамилию своей бабушки. И ее первое появление под псевдонимом произошло в 2000 году, когда она снялась в сериале «Империя под ударом», исполнив роль Марии Столыпиной.