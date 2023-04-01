Снималась бесплатно: последняя роль Инны Чуриковой растрогает до слез

Смерть блистательной Инны Чуриковой повергла в шок всю страну. Актриса снималась до последнего — в 2020 году с ее участием вышла картина «Мятный пряник». Режиссером фильма выступил Андрей Карасов. Инна Михайловна сыграла директора детдома, где много лет назад воспитывалась она сама. Героине Чуриковой повезло — девочку быстро удочерили, а приемная мать стала для нее самым главным человеком в жизни.

Перед съемками прославленная актриса прилетела в Архангельск и попросила режиссера отвезти ее в детдом, где будет сниматься фильм. Чуриковой было важно проникнуться этой атмосферой и пообщаться с детьми. Примечательно, что актриса согласилась на участие в картине совершенно бесплатно.

Свою последнюю роль Инна Михайловна посвятила матери Елизавете Мантровой. В фильме есть кадры, где артистка рассказывает о маме. Это не было прописано в сценарии, но сильные и трогательные слова Чуриковой гармонично вписались в картину. «Мятный пряник» попал в самую цель — зрители уходили с премьеры со слезами. Каждого покорила пронзительная игра Инны Михайловны и душещипательный сюжет фильма.