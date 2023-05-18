Снимал не только комедии: за что Гайдай возненавидел собственный фильм

Сегодня Леонид Гайдай известен благодаря своим культовым комедиям. В некоторых из них заметно отношение легендарного режиссера к реалиям советской жизни, а также прослеживается сатира на весь коммунистический строй. Тем не менее порой постановщику приходилось идти на сделку с совестью и снимать картины по государственному заказу. Один из таких проектов он возненавидел всей душой.

Этой работой оказалась драма «Трижды воскресший». С идеологической стороны этот проект оказался идеальным. Главную героиню можно охарактеризовать как порядочную активистку, мечтающую стать капитаном. Да и другие персонажи выглядят как образцовые граждане, поскольку всегда готовы помогать друг другу.

В итоге фильм получился добрым и даже воодушевляющим. Однако в то время он не пользовался популярностью среди зрителей и быстро пропал с киноэкранов. К тому же драма, снятая по госзаказу, явно уступала последующим комедиям Гайдая.