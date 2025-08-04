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«Снимал какой-то дилетант»: 3 худших фильма Люка Бессона, о которых зрители мечтают забыть

4 августа 2025 19:05
«Снимал какой-то дилетант»: 3 худших фильма Люка Бессона, о которых зрители мечтают забыть

Даже у самых крепких киноманов могут пошатнуться нервы.

Люк Бессон — один из самых известных и успешных режиссеров современного кинематографа. Его фильмы «Пятый элемент» и «Леон» стали культовыми, покорив миллионы зрителей по всему миру. Однако даже у таких титанов есть свои взлеты и падения.

В карьере Бессона есть не только хиты, но и провалы, которые не могут не бросаться в глаза. Сегодня поговорим о трех самых неудачных фильмах режиссера — от худшего к более-менее лучшему. Почему эти ленты вызвали больше вопросов, чем восторгов, и за что их критикуют — разберемся подробно.

«Артур и минипуты» — сказка, которая зашла не всем

Первая большая неудача — «Артур и минипуты». Фильм рассказывает про мальчика Артура, который оказывается в мире крошечных волшебных существ — минипутов, которых должен спасти. Звучит неплохо для семейного кино, но здесь и начинаются проблемы.

Во-первых, сюжет местами кажется скучным. Вместо увлекательного приключения зрителям предлагают переизбыток визуальных эффектов и анимации, которые зачастую отвлекают, а не помогают погрузиться в историю. Главный герой — типичный «хороший мальчик», без особой харизмы или развития.

«Хаотичный сценарий, шаблонные персонажи, натянутые приключения и потуги на юмор», — пишут на КП.

Критики и зрители в один голос жалуются на чрезмерную наивность и клишированность. В итоге фильм получил скромный рейтинг — 6,6 на «Кинопоиске», на IMDb — 6 баллов . Несмотря на нелестные отзывы, Бессон превратил свой проект в трилогию. Но другие части тоже остались без похвалы.

«Снимал какой-то дилетант»: 3 худших фильма Люка Бессона, о которых зрители мечтают забыть

«Анна» — триллер с потенциалом, но без глубины

Через несколько лет Бессон взялся покорять зрителей «Анной» — историей о женщине, которая стала секретным агентом и живет двойной жизнью. Казалось бы, отличный сюжет для динамичного триллера с интригами и перестрелками. А в главных ролях такие звезды как Крис Эванс и Киллиан Мерфи, но и они не спасли картину от провала.

Главная претензия — поверхностный сценарий, который слишком сильно опирается на штампы: женщина-шпион, предательство, двойная игра — все это уже не раз видели на большом экране. При большом потенциале проект мог стать намного лучше. Фильм называют очередной «клюквой», где во всем виноваты русские. Пользователи «Кинопоиска» и IMDb сошлись во мнении и поставили фильму 6,7 баллов.

«Если бы не его прошлые заслуги, можно подумать, что фильм снимал какой-то дилетант, но мы то знаем, что Бессон способен на все, если захочет», — утверждают рецензенты.

«Снимал какой-то дилетант»: 3 худших фильма Люка Бессона, о которых зрители мечтают забыть

«Малавита» — мафиозные шутки без искры

Третий фильм в нашем списке — криминальная комедия «Малавита». История бывшего мафиози (в исполнении Роберта Де Ниро), который пытается начать новую жизнь в маленьком городке с семьей, но его прошлое не отпускает. Опять же идея вполне понятная и тысячу раз отснятая, но итог — снова печальный.

Юмор оказался слишком вульгарным и местами пошлым, а сюжет — разрозненным и слабым. Вместо свежего взгляда зрители получили заезженные клише и предсказуемые повороты. Бессон в этом фильме будто потерял свой фирменный стиль, а уровень сценария и режиссуры не дотягивал до его классических лент. «Малавита» получила 6,9 балла на «Кинопоиске». Иностранцы были еще более категоричными — на IMDb значится всего 6,3 балла.

«Это настолько плохо комедийно поставлено, что сама история и ее концовка меня привела в тупик», — сетуют зрители.

«Снимал какой-то дилетант»: 3 худших фильма Люка Бессона, о которых зрители мечтают забыть

Несмотря на все провалы, нельзя сказать, что Люк Бессон — окончательно исписался и потерял талант. Как и у любого творческого человека, у него бывают неудачные эксперименты, которые не оправдали ожиданий. Возможно, очень скоро легендарный режиссер вновь порадует публику очередным шедевром (как в старые добрые времена!).

В Голливуде есть студия, которая переживает и триумфы, и жесткую критику регулярно — Marvel. Журнал Variety недавно взялся расставить все по местам и составил рейтинг лучших и худших фильмов киновселенной. И тут не обошлось без сюрпризов: «Черная пантера» оказалась выше даже «Войны бесконечности».

Фото: Legion-Media, Кадры из фильмов «Артур и минипуты» (2006), «Анна» (2019), «Малавита» (2013)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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