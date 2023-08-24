Снигирь одной колкой фразой осадила всех, кто жалеет бывшую жену Цыганова

Восемь лет назад вся страна обсуждала расставание актеров Евгения Цыганова и Ирины Леоновой. Супруги обзавелись огромной семьей, однако союз все равно рухнул.

После десяти лет совместной жизни Евгений ушел от гражданской супруги и оставил ее одну с семью детьми. Цыганов «переключился» на молодую актрису Юлию Снигирь, с которой он снялся в нескольких картинах. Леонова на момент расставания была беременна седьмым ребенком, поэтому новость об уходе супруга стала для нее шоком. Общественность встала на сторону Ирины и резко осудила поступок Евгения.

Сегодня Леонова время от времени появляется в кино, но никаких заявлений о личной жизни не дает. Многие продолжают ее жалеть, ведь актрисе приходится непросто с такой оравой детей. А вот нынешняя пассия Цыганова считает иначе.

«Она не несчастная жертва, думать так — это неуважение к ней. У нее все хорошо. Она не чувствует себя несчастной, покинутой, ужасной жертвой», — отрезала Снигирь.

Сам Евгений не снимает с себя ответственности за произошедшее, однако о разрыве с Леоновой он предпочитает говорить обтекаемо.