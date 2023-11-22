Снежная королева на самом деле существовала: Андерсен написал об известной личности

Для Ханса Кристиана Андерсена главным источником вдохновения были окружающие люди. Почти у всех героев, которых создал известный сказочник, имелись реальные прототипы. И Снежная королева не стала исключением.

Ее образ списан с известной оперной певицы Дженни Линд, чьим голосом восхищался весь мир. Однажды она приехала на гастроли в Копенгаген. Писатель побывал на выступлении артистки и влюбился без памяти.

Ему удалось пообщаться с красавицей после концерта. Парочка отправилась на ужин, а после — на прогулку по ночному городу. Может показаться, что это было началом большой любви, но чувства Андерсена остались безответными.

С Дженни прозаик встречался еще не раз. Он пытался ухаживать за Линд, оказывал ей всяческие знаки внимания, осыпал комплиментами, но ничего не трогало звезду. Однажды она прямо сказала своему воздыхателю, что тот может быть ей только братом.

Однако датчанин не терял надежды. Он вел переписку со своей пассией и ждал, когда же она снова приедет на гастроли. В канун Рождества знаменитость вновь почтила Копенгаген своим визитом. Окрыленный Андерсен предложил ей встретить праздник вместе, а прима ответила, что такая идея в ее голову даже прийти не могла.

Жесткий отказ сильно ранил акулу пера. С тех пор он не отправлял посланий исполнительнице. Свою боль писатель выплеснул в сказке о мальчике Кае, сердце которого заледенело рядом с бесчувственной Снежной королевой.

Интересно, что в последствии Дженни вышла замуж за пианиста, а ее преданный поклонник так ни разу и не женился. Детей у него также не было.