Снегурочка умерла в 42, а ее соперница — в 60: проклятье советской сказки унесло несколько жизней

Советские зрители увидели сказку Павла Кадочникова «Снегурочка» в 70-м году. Публике пришлась по вкусу изобретательная лента, а особенно высоко они оценили исполнителей главных ролей. При этом никто не догадывался, что злой рок настигнет многих артистов фильма.

Так, уже в 1988 году от онкологии скончалась сама Снегурочка — Евгения Филонова. В 40 лет специалисты обнаружили у нее рак в четвертой стадии и в течение двух лет безуспешно пытались спасти. Умерла актриса 30 декабря в окружении своих близких.

Рак стал причиной смерти и ее экранной соперницы Ирины Губановой. В возрасте 60 лет она умерла от тяжелой болезни, несмотря на лечение и помощь врачей.

Жизни Бориса Химичева и Евгения Жарикова также унесла онкология. Первый, исполнивший в фильме роль возлюбленного Снегурочки Мизгиря, умер в 2014 году, а его коллега ушел из жизни в 2012 году, едва не дожив до своего 71-летия.