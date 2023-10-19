Снаткина великолепна: этот русский сериал называют лучшим все, кто смотрел

Поклонники не могут сдержать своего восторга.

Анна Снаткина прославилась десятками ярких ролей в кино и сериалах. Артистка регулярно участвует в новых проектах, которые пользуются неизменной популярностью у зрителей. А не так давно один из сериалов, в котором снялась знаменитость, публика признала лучшим в отечественном кинематографе.

Как пишут авторы Дзен-канала «КиноМария», второй сезон фантастики «Два холма» значительно превзошел первую часть. В свежих эпизодах создателям удалось показать противоречивость современности и обыграть сложные социальные проблемы, с которыми столкнулось современное поколение.

«Новые серии поражают шикарно подобранными композициями и их исполнением», — считают эксперты.

Воодушевление разделяют и обычные зрители. Как пишут поклонники, второй сезон «Двух холмов» поражает даже искушенную публику. А особенно радует игра самой Снаткиной, которая показала лучший перфоманс в своей карьере.