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Снаткина великолепна: этот русский сериал называют лучшим все, кто смотрел

19 октября 2023 11:15
Снаткина великолепна: этот русский сериал называют лучшим все, кто смотрел

Поклонники не могут сдержать своего восторга.

Анна Снаткина прославилась десятками ярких ролей в кино и сериалах. Артистка регулярно участвует в новых проектах, которые пользуются неизменной популярностью у зрителей. А не так давно один из сериалов, в котором снялась знаменитость, публика признала лучшим в отечественном кинематографе.

Как пишут авторы Дзен-канала «КиноМария», второй сезон фантастики «Два холма» значительно превзошел первую часть. В свежих эпизодах создателям удалось показать противоречивость современности и обыграть сложные социальные проблемы, с которыми столкнулось современное поколение.

«Новые серии поражают шикарно подобранными композициями и их исполнением», — считают эксперты.

Воодушевление разделяют и обычные зрители. Как пишут поклонники, второй сезон «Двух холмов» поражает даже искушенную публику. А особенно радует игра самой Снаткиной, которая показала лучший перфоманс в своей карьере.

«Первый русский сериал, который реально хорош!», «Могу смело порекомендовать только „Два холма“», «Лучшее, что видел в последнее время», — считают пользователи Сети.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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