«Сначала намечались торжества. Потом аресты»: а теперь тест – попробуйте вспомнить 5 фильмов СССР по смешным фразам

Советское кино – это настоящая сокровищница юмора. Многие фразы из любимых фильмов настолько прочно вошли в нашу речь, что мы используем их, порой даже забывая, откуда они взялись. Эти крылатые выражения давно живут своей жизнью, оставаясь такими же смешными и жизненными.

Давайте проверим, насколько хорошо вы помните источник этого народного фольклора. В этом тесте вам предстоит угадать советскую комедию всего по одной коронной реплике. Иногда для этого хватит всего двух слов!

Не расстраивайтесь, если с ходу вспомнить не получится. Это просто отличный повод снова окунуться в атмосферу старых добрых картин. Ведь каждая угаданная фраза – это как встреча со старым другом. Ну что, готовы проверить себя? Тогда вперёд, желаем удачи!

