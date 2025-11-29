Меню
29 ноября 2025 07:00
«Сначала намечались торжества. Потом аресты»: а теперь тест – попробуйте вспомнить 5 фильмов СССР по смешным фразам

Выросшие на советской классике наверняка справятся на 5/5.

Советское кино – это настоящая сокровищница юмора. Многие фразы из любимых фильмов настолько прочно вошли в нашу речь, что мы используем их, порой даже забывая, откуда они взялись. Эти крылатые выражения давно живут своей жизнью, оставаясь такими же смешными и жизненными.

Давайте проверим, насколько хорошо вы помните источник этого народного фольклора. В этом тесте вам предстоит угадать советскую комедию всего по одной коронной реплике. Иногда для этого хватит всего двух слов!

Не расстраивайтесь, если с ходу вспомнить не получится. Это просто отличный повод снова окунуться в атмосферу старых добрых картин. Ведь каждая угаданная фраза – это как встреча со старым другом. Ну что, готовы проверить себя? Тогда вперёд, желаем удачи!

Ранее мы писали: «Бригада нас встретит работой»: только рожденные в СССР ответят на 5 вопросов про кино о промышленности (тест)

Фото: Legion-Media, кадры из фильмов
Ольга Назарова
