«Смысл это скрывать?»: честное заявление Стоцкой о сыне, похожем на Киркорова

Анастасия Стоцкая воспитывает двоих детей — сына Александра и дочь Веру. Однако именно первенец артистки вызывает к себе повышенное внимание. Звездный наследник спровоцировал слухи, к которым исполнительница не смогла остаться равнодушной.

При виде снимков мальчика в соцсетях интернет-пользователи теряют дар речи. Александр растет полной копией Филиппа Киркорова, с которым у Стоцкой когда-то был роман. Между тем отцом ребенка является второй муж знаменитости Сергей Абгарян. Неравнодушные фанаты пришли к выводу о том, что тут дело нечисто. Многие считают, что Анастасия родила не от супруга, а от поп-короля отечественной эстрады.

Стоцкая устала слушать подобные разговоры и выступила с честным признанием о сыне. Певица признала тот факт, что ее наследник и Филипп Бедросович «действительно похожи». Но домыслы о родстве опровергла. Также Анастасия уточнила, что если бы отцом ее ребенка действительно был Киркоров, то об этом знали бы все.