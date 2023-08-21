Смыла макияж, а там такое зрелище: честное фото Хмельницкой потрясло народ

Не каждая знаменитость осмелится явить себя публике без прикрас. Алена Хмельницкая — одна из тех редких актрис, которые не стесняются делиться честными фото без макияжа.

Недавно звезда картины «Ландыш серебристый» поделилась снимком, на котором она предстала в естественном виде без мейка и фотошопа. К удивлению многих, 52-летняя Хмельницкая выглядела потрясающе, словно ей до сих пор 25-30 лет.

Подписчиков артистки подкупила не только ее натуральная красота, но и искренность: не каждая отважится показать себя без слоя «штукатурки» и фильтров.

«Алена, вы лучезарны и прекрасны», «Как вы помолодели и посвежели», «Классно выглядит и без макияжа!», «Приятная женщина. Веет от нее каким-то спокойствием и благородством», — пишут фолловеры кинозвезды, пораженные ее естественной красотой.

В чем же секрет вечной молодости Хмельницкой? Актриса тщательно следит за здоровьем и питанием, а также регулярно ходит к косметологу. Ботокс и пластику она категорически не признает.