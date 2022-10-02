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Смутила священника: какой выросла дочка олигарха из «Женской интуиции»

2 октября 2022 16:30
Смутила священника: какой выросла дочка олигарха из «Женской интуиции»

От милых героинь Анастасия Зюркалова перешла к неоднозначным персонажам.

Анастасия Зюркалова впервые попала на съемочную площадку в 2003 году. 12-летняя девочка снялась в фильме «Снежная любовь, или Сон в зимнюю ночь». Ее талант оценили, поэтому уже вскоре с ней связались для следующей роли в сериале «Женская интуиция» режиссера Оксаны Байрак. Подросток получила роль Маши, дочери олигарха. Обаятельная Настя очаровала всех на съемочной площадке, особенно постановщицу, которая буквально стала ее крестной феей и начала активно снимать в следующих работах.

Картины Байрак «Тебе настоящему» и «Аврора» принесли Зюркаловой всероссийскую популярность и шанс поработать с такими выдающимися звездами, как Ольга Кабо, Любовь Полищук, Дмитрий Харатьян и Валентин Гафт.

Смутила священника: какой выросла дочка олигарха из «Женской интуиции»

А затем девушка пропала с экранов. Как выяснилось, за это время она успела выучиться в Киевском театральном университете. Она активно выступает в театре, причем играет уже не милых героинь, а опасных отрицательных персонажей. Однажды Анастасию даже отругал за это священник, когда подошел к ней на улице.

«Сказал не играть развратные роли», — поделилась Зюркалова с подписчиками в соцсетях, добавив, что совету она следовать не собирается.

Фото: Кадр из фильма «Снежная любовь, или Сон в зимнюю ночь», 2003, соцсети
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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