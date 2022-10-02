Смутила священника: какой выросла дочка олигарха из «Женской интуиции»

Анастасия Зюркалова впервые попала на съемочную площадку в 2003 году. 12-летняя девочка снялась в фильме «Снежная любовь, или Сон в зимнюю ночь». Ее талант оценили, поэтому уже вскоре с ней связались для следующей роли в сериале «Женская интуиция» режиссера Оксаны Байрак. Подросток получила роль Маши, дочери олигарха. Обаятельная Настя очаровала всех на съемочной площадке, особенно постановщицу, которая буквально стала ее крестной феей и начала активно снимать в следующих работах.

Картины Байрак «Тебе настоящему» и «Аврора» принесли Зюркаловой всероссийскую популярность и шанс поработать с такими выдающимися звездами, как Ольга Кабо, Любовь Полищук, Дмитрий Харатьян и Валентин Гафт.

А затем девушка пропала с экранов. Как выяснилось, за это время она успела выучиться в Киевском театральном университете. Она активно выступает в театре, причем играет уже не милых героинь, а опасных отрицательных персонажей. Однажды Анастасию даже отругал за это священник, когда подошел к ней на улице.