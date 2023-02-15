Смущала Бубликова стройными ножками: звезду советского кино разглядел лишь внимательный

Каждый, кто смотрел комедию «Служебный роман», точно вспомнит эпизодического героя Бубликова, который засматривался на ножки сотрудниц. Однако не все обратили внимание, что одной из дам, смущавших многострадального работника, была настоящая звезда советского экрана.

Речь идет о полуобнаженной статуе, которая стояла рядом с Бубликовым. Мраморная дама снялась во множестве нашумевших советских картин, среди которых «Бриллиантовая рука», «Формула любви», «Бег», «Васса» и «Старый Новый год».

Дебютной работой нескромной девы стало появление в экранизации «Бег». Статуя стояла во дворце главнокомандующего белыми, затем ее упаковали в мешковину. А в одной из картин статуя даже стала главной героиней. Речь идет о «Формуле любви». По сюжету помещик Федяшев просит графа Калиостро оживить мраморную красавицу, потому что безнадежно влюблен в нее. Дальше сюжет закручивается самым невероятным образом. Сегодня легендарная статуя на пенсии и почивает в усадьбе Е. И. Вандышниковой — Э. М. Банза.