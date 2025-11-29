Меню
«Смурфы в космосе»: «Аватар» мог стать посмешищем, и сам Кэмерон считал, что провал неизбежен

29 ноября 2025 09:54
Правильное время выхода и презентация спасли режиссера от позора.

Задолго до того, как «Аватар» собрал $2.9 млрд в прокате, Джеймс Кэмерон всерьёз боялся, что проект станет вселенским провалом. В новом интервью подкасту The Town режиссёр признался: ещё до премьеры в 2009 году студийные скептики шептались за спиной, сравнивая синих на’ви то со «Смурфами в космосе», то с пародией на «Властелина Колец».

Проблема №1: никто не верил в «синих мутантов»

«Люди думали, что это шутка, — вспоминает Кэмерон. — Эти люди синие. Что вообще происходит? Смурфы в космосе!»

Хуже того — маркетологи понимали, что стандартные инструменты продвижения не работают. Трейлеры на маленьких экранах не передавали масштаба замысла, а 30-секундные ролики для ТВ и вовсе искажали суть.

Гениальный ход: Avatar Day

Когда команда осознала, что традиционная реклама обречена на провал, Кэмерон предложил радикальный план — провести единый день показов 16-минутного фрагмента в лучших кинотеатрах мира.

Идею назвали Avatar Day и мэтр даже заработал на ней: зрители покупали билеты (создавая ажиотаж), а затем смотрели специально смонтированный отрывок исключительно в IMAX и 3D.

Саботаж и троллинг

За день до запланированного показа Fox случайно выпустила трейлер в Австралии и Новой Зеландии — и интернет взорвался волной ненависти. Жителей Пандоры все же сравнивали со Смурфами, что особо позабавило Кэмерона в 2009 году. Казалось, проект обречён.

Критический момент наступил, когда зрители с Avatar Day начали делиться впечатлениями. Их восторженные отзывы перекрыли волну хейта — возникло противоречие между теми, кто видел фрагмент в кино, и теми, кто насмехался над трейлером.

Кэмерон доказал: иногда нужно рискнуть и показать продукт в идеальных условиях, чтобы все поверили в проект, который годами пылился на полке и не цеплял инвесторов и студии. Зато теперь приносит миллиарды, и третья часть истории, похоже, легко перешагнет этот рубеж уже в декабре 2025-го.

В шоке даже Кэмерон: бюджет «Аватара 2» подсчитали лишь годы спустя – сумма перевалила за $1 000 000 000 (и это без учета зарплат!)

Фото: Кадр из фильма «Аватаа» (2009)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
