Смуглый красавец: как выглядит приемный сын Наталии Белохвостиковой и Владимира Наумова

Актриса и режиссер усыновили Кирилла, когда ему было всего лишь 3 года

Актриса Наталия Белохвостикова после смерти своего мужа режиссера Владимира Наумова практически исчезла из светской хроники, посвятив себя семье и дому.

После потери мужа

Заботы о детях стали для актрисы приоритетом, она не появлялась на съемочной площадке многие годы. Последней работой в ее фильмографии стала трагикомедия «Джоконда на асфальте» (2007). Сама Белохвостикова не жалеет о завершенной карьере. Она считает, что главное в ее жизни уже сыграно, а сейчас важнее всего быть с близкими.

Жизнь в детях

У актрисы двое детей. Старшая дочь связала себя с киноиндустрией, а приемный сын Кирилл тянется к режиссуре. Он обожает работы отца и матери и часто пересматривает фильмы «Тегеран-43» и «Джоконда на асфальте».

Между детьми актрисы большая разница в возрасте. Старшей Наталье уже больше пятидесяти лет, а Кириллу всего 2ц года. Супруги взяли его в семью, когда ему было три года.

Что известно о сыне актрисы

Кирилл вырос внимательным и заботливым молодым человеком. После ухода Владимира Наумова, именно он стал главной поддержкой для Наталии Николаевны. Он увлекается не только искусством, живописью, но и точными науками, математикой. Юношу также привлекает философия. Сегодня Кирилл – это высокий, статный молодой мужчина с темными волосами, бородой и спокойным уверенным взглядом.