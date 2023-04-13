Смуглянка-молдованка 2.0: куда пропала главная соперница Софии Ротару (фото)

Молдавская певица София Ротару уже давно покорила советскую и российскую сцену. В 90-х ей удалось затмить свою землячку-конкурентку Надежду Чепрагу, которая была вынуждена уйти со сцены.

Молдавская артистка получила широкую популярность в начале 70-х. Чепрага не только отлично пела, но и сочиняла стихи. На пике своей карьеры Надежда Алексеевна выступала на разных международных фестивалях во Франции, Германии и других странах. Чепрагу обожали как на родине, так и за рубежом.

Слава артистки пошла на убыль в начале 90-х. Ей на пятки наступала землячка София Ротару, исполнительница хита про смуглянку-молдованку. Публика стала сравнивать певиц, и сравнение было не в пользу Чепраги. Ее называли второй Ротару, словно лишая права на индивидуальность. Надежда Алексеевна понимала, что ей и ее коллеге не хватит места на одной сцене.

Певица вернулась в Кишенев и выбрала спокойную размеренную жизнь. Сегодня Чепраге 66 лет. Она заметно постарела, но до сих пор верна своему яркому самобытному стилю. Изредка она выступает на концертах. Долгие годы певица была замужем за экономистом Евгением Литвиновым, но в 2009 году его не стало. Их сын Иван сегодня проживает в Германии.