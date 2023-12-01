Сможете ли вы справить традиционное Рождество? Вот как его отмечали наши предки

Близятся новогодние и рождественские праздники. Миллионы россиян покупают подарки, украшают дом и наряжают елки. Рождество отмечали и наши предки: праздник берет свое начало в X веке. Считалось, что от этого дня зависит счастье, богатство и благополучие семьи в течение всего года.

Рано утром нужно было пойди за водой для готовки и умывания. Разжигали печи: хозяйкам нужно было поставить на стол целых 12 блюд. Кушанья были диетические, постные. Пока женщины занимались готовкой, мужчины несли в дом рожь. Злаки ставили под образа, накрывая белой скатертью ради хорошего урожая.

Было принято разложить по углам чеснок, разбрасывать маковые зерна — так отгоняли нечистую силу. Вечером поминали усопших, а после садились за стол. Завершалось празднование походом в церковь и народными гуляниями: по улицам ходили веселые ряженые.