Сможете ли вы пройти этот тест на внимательность всего из 1 вопроса

Внимание можно по праву назвать одним из важнейших ресурсов, необходимых для учебы, работы, да и в повседневной жизни оно пригодится. Можно сидеть в кресле крутого босса, иметь в своем распоряжении новейшую технику, а в планере - целый список интересных дел, но при отсутствии концентрации все это гроша ломаного не стоит. Так куда же исчезает внимание, когда оно так необходимо? Исследователи говорят, что “пожирателями” концентрации могут выступать самые разные факторы. Главные из них - стресс, скука, невозможность сосредоточиться из-за наличия внешних раздражителей (громкая музыка за стеной, сильный запах краски во время ремонта). Для того, чтобы собрать волю в кулак и сконцентрироваться на выполнении задачи, эксперты советуют придерживаться важных правил. Первое из них - поставить перед собой четкую задачу, конкретную, а самое важное, выполнимую здесь и сейчас. Если перед вами лежит какая-то глобальная цель, лучше разбить ее на подпункты и последовательно их выполнять. Также необходимо постараться избавиться от отвлекающих факторов (чатов, соцсетей).

Насколько вы внимательны и сконцентрированы? Узнайте ответ с помощью нашего теста.