Сможете ли вы победить в игре «100 к 1»? Пройдите тест, чтобы узнать

В мире насчитываются десятки телешоу, основанных на игре или соревновании - “Кто хочет стать миллионером”, “Угадай мелодию”, “Форт Боярд” и многие другие. До того, как появиться на экране, аналогичные шоу возникли на радио - как правило, участникам предлагалось правильно ответить на вопросы ведущего и выиграть какой-нибудь приз. Затем, в 1940-х-1950-х годах такие игры перебрались на телевидение и тут же стали безумно популярными. Одним из самых рейтинговых телешоу тех лет стало “Дотто”, известность которого, впрочем, довольно скоро обернулась скандалом. Стало известно, что для привлечения аудитории создатели могли подсказать участникам правильные ответы. После разоблачения “Дотто” закрыли, однако на смену ему пришли новые телепередачи подобного формата. Несмотря на периодически возникающие скандалы, рейтинги этих шоу оставались высокими.

В нашей стране одной из самых известных телеигр соревновательного формата стала “Сто к одному”, где участникам предлагалось угадать, за какой из вариантов ответа проголосовало наибольшее количество опрошенных. Пройдите наш тест и узнайте, есть ли у вас шансы на победу в этой телевизионной игре.