Смотря «Операцию "Ы"», зрители заблуждались: на ошибку указали спустя полвека

У актера из знаменитой сцены больше общего с Гайдаем, чем можно было ожидать.

Ушедшая в народ сцена, в которой герой Владимира Басова распределяет алкоголиков, тунеядцев, хулиганов на общественные работы, знаменита одной особенностью — появлением в ней Леонида Гайдая. Так думали до сегодняшнего дня, но киноведы не согласны.

Леонид Гайдай любил ненадолго мелькнуть на экране в своих фильмах. Не стал исключением и фильм «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», как утверждали фанаты картины. В упомянутой сцене на стройке Леонид Иович сыграл алкоголика со стажем. Того самого, который просит огласить весь список. Однако это не так.

Роль выпивохи с папироской сыграл Олег Скворцов. Об этом человеке известно немного: москвич, трудился слесарем, а в свободное от работы время появлялся в массовке. Помимо кинематографа есть еще одна вещь, которая роднит Скворцова, попавшего с мизерной ролью в золотой фонд советской классики, и Леонида Гайдая. Это война.

Олег Скворцов сражался на фронтах Великой Отечественной. А Гайдай так рвался сразу и в кавалерию, и в артиллерию, и в разведку, что приехавший набирать солдат офицер раздраженно крикнул: «Гайдай, да подождите вы. Дайте огласить весь список». Вот такая серьезная подоплека у юмористической сцены.