Смотрите по сторонам: названы два знака зодиака, которые встретят вторую половинку до конца осени

Осень - самое подходящее время года для того, чтобы влюбиться. Когда за окном идут дожди, а небо затянуто хмурыми тучами, любовь выступает источником вдохновения, бодрости и положительных эмоций в целом. Какие два знака в скором времени закрутят бурный роман, рассказали астрологи.

Телец

Представители земного знака со стороны кажутся типичными одиночками - нередко это люди достаточно замкнутые, закрытые, этакие “вещи в себе”. Однако на самом деле Тельцы очень заботливые и ласковые партнеры, которые были бы и рады найти себе вторую половинку, но им постоянно не везет.

Потенциальных партнеров отпугивает самодостаточность этого знака - у них возникает ощущение, что такой волевой и сильный человек не нуждается в любви, у него и так есть все, о чем можно мечтать.

Астрологи спешат обрадовать всех одиноких Тельцов, которые уже отчаялись найти своего избранника. До конца осени 2022 в жизни представителей земного знака появится человек, с которым они моментально почувствуют сильную энергетическую связь. “Как будто магнитом друг к другу потянуло”, - Тельцы на собственном опыте узнают, что означают эти слова. Кстати, вполне вероятно, что потенциальный партнер сам проявит инициативу при знакомстве и дальнейшем развитии отношений. Тельцы, которые чаще всего стесняются сделать первый шаг, будут в восторге от такого развития событий.

Стрелец

Люди, рожденные под знаком Стрельцы, обаятельны и успешны в своем деле. Кажется, что у таких харизматиков, как они, личная жизнь должна бурлить ключом. Однако в любви представители огненного знака часто оказываются несчастны - редко кто способен выдержать безумный ритм жизни Стрельца. После нескольких неудачных попыток завести отношения этот знак решил взять тайм-аут.

Не исключено, что в этот период грустного затишья Стрельца посещали мысли о том, что он вообще не создан для романтических отношений.

Уже осенью этого года представители знака поймут, что глубоко ошибались. На их жизненном пути появится человек, который зажжет в них искру интереса. Это чувство будет для Стрельца в новинку - тем охотнее он последует за новым знакомым, чтобы узнать его получше и завоевать его расположение. Очарование огненного знака сыграет свою роль, и есть все шансы, что новый год Стрелец будет отмечать уже в компании своей второй половинки. А вместе с любовью придет и вдохновение на новые подвиги.