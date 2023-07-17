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«Смотрит влюбленными глазами»: ахнете, на кого Бабкина променяла Гора (фото)

17 июля 2023 18:15
«Смотрит влюбленными глазами»: ахнете, на кого Бабкина променяла Гора (фото)

В личной жизни звезды произошли большие перемены.

Слухи о том, что Надежда Бабкина рассталась с Евгением Гором, нашли свое подтверждение. Артистка ушла от гражданского мужа к другому, молодому и привлекательному.

Певица променяла возлюбленного на Сергея Рябова. В прошлом он фигурист, а ныне является заместителем директора театра Бабкиной «Русская песня». Знаменитость уверяет, что ее с 32-летним помощником связывают чисто деловые отношения, но в окружении звезды твердят иное.

Например, коллега Надежды Георгиевны по «Модному приговору» Александр Васильев заявил, что Рябов — новый фаворит исполнительницы и денег на него она не жалеет. Об этом же говорят и сотрудники в театре Бабкиной.

По их словам, 73-летняя артистка потеряла голову от молодого возлюбленного и доверила ему все свои дела.

«Смотрит на него влюбленными глазами», — подметил инсайдер.

«Смотрит влюбленными глазами»: ахнете, на кого Бабкина променяла Гора (фото)

Впрочем, понять знаменитость можно. Рябов — мужчина красивый и эффектный, и устоять перед таким мачо — задача со звездочкой.

Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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