«Смотрит влюбленными глазами»: ахнете, на кого Бабкина променяла Гора (фото)

Слухи о том, что Надежда Бабкина рассталась с Евгением Гором, нашли свое подтверждение. Артистка ушла от гражданского мужа к другому, молодому и привлекательному.

Певица променяла возлюбленного на Сергея Рябова. В прошлом он фигурист, а ныне является заместителем директора театра Бабкиной «Русская песня». Знаменитость уверяет, что ее с 32-летним помощником связывают чисто деловые отношения, но в окружении звезды твердят иное.

Например, коллега Надежды Георгиевны по «Модному приговору» Александр Васильев заявил, что Рябов — новый фаворит исполнительницы и денег на него она не жалеет. Об этом же говорят и сотрудники в театре Бабкиной.

По их словам, 73-летняя артистка потеряла голову от молодого возлюбленного и доверила ему все свои дела.

«Смотрит на него влюбленными глазами», — подметил инсайдер.

Впрочем, понять знаменитость можно. Рябов — мужчина красивый и эффектный, и устоять перед таким мачо — задача со звездочкой.