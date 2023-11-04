Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Смотри, что делает»: муж Королевой обласкал чужую невесту на шоу «Давай поженимся!»

«Смотри, что делает»: муж Королевой обласкал чужую невесту на шоу «Давай поженимся!»

4 ноября 2023 11:45
«Смотри, что делает»: муж Королевой обласкал чужую невесту на шоу «Давай поженимся!»

Об уважении и верности в знаменитом семействе и не слышали.

Слухи о разладе в семье Наташи Королевой и Сергея Глушко ходят давно. Причин много, они периодически сменяют друг друга. Лишь в одном стриптизера обвиняют на постоянной основе: в неверности красавице-жене.

Влипнуть в сомнительную историю Глушко ухитрился даже тогда, когда посетил праздничный выпуск шоу «Давай поженимся!». Не смог остановить фривольного женатика даже его более скромный и воспитанный приятель — певец Шура. Последнему, кстати, велела приглядеть за блудным мужем сама Королева.

«Наташка убьет сегодня. Пригляди, говорит, за Серегой. Приглядел. Смотри, что делает», — сокрушался певец, пока Тарзан терся всеми частями тела об одну из участниц программы, предварительно «облапав» Анастасию Волочкову.

Фото: Legion-Media
Карина Гончарова
Карина Гончарова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше