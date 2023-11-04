«Смотри, что делает»: муж Королевой обласкал чужую невесту на шоу «Давай поженимся!»
Об уважении и верности в знаменитом семействе и не слышали.
Слухи о разладе в семье Наташи Королевой и Сергея Глушко ходят давно. Причин много, они периодически сменяют друг друга. Лишь в одном стриптизера обвиняют на постоянной основе: в неверности красавице-жене.
Влипнуть в сомнительную историю Глушко ухитрился даже тогда, когда посетил праздничный выпуск шоу «Давай поженимся!». Не смог остановить фривольного женатика даже его более скромный и воспитанный приятель — певец Шура. Последнему, кстати, велела приглядеть за блудным мужем сама Королева.
«Наташка убьет сегодня. Пригляди, говорит, за Серегой. Приглядел. Смотри, что делает», — сокрушался певец, пока Тарзан терся всеми частями тела об одну из участниц программы, предварительно «облапав» Анастасию Волочкову.