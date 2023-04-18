Смотреть жутко: при виде честных фото Анастасии Волочковой вам станет не по себе

Анастасия Волочкова вновь всполошила Сеть. Балерина отправилась на прием к косметологу, поделившись честными кадрами из кабинета специалиста.

Прима Большого театра записала видео, где показала, как выглядит без фотошопа и фильтров. Артистка поспешила уточнить, что никогда не прибегала к омолаживающим процедурам, поскольку у нее «мощная генетика». На предложение врача сделать укол красоты, танцовщица открыто заявила, что не верит в чудодейственность такой процедуры.

В то, что Волочкова сможет вернуть себе былую привлекательность, не верят и интернет-пользователи. Многие из них обратили внимание на то, что звезда пришла в клинику в нетрезвом состоянии. Подписчики балерины признались, что им жутко смотреть на то, как она выглядит.