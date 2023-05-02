Смотреть жутко: каким вырос правнук Федосеевой-Шукшиной, от которого она отказалась

Первый брак Лидии Федосеевой-Шукшиной трудно назвать счастливым. Она мечтала стать известной актрисой, а ее супруг Вячеслав Воронин хотел, чтобы возлюбленная была домохозяйкой. Несмотря на все разногласия, в паре родилась дочь Анастасия. Однако вскоре союз распался, а девочка осталась с отцом.

Отношения между народной артисткой и ее наследницей прекратились, а все попытки наладить общение заканчивались неудачей. Лидия Николаевна отказывалась встречаться даже со своим юным правнуком. Но тут вмешался Бари Алибасов. Он стал пятым мужем актрисы и хотел, чтобы его избранница наконец-то встретилась с дочкой.

В эфире программы «Пусть говорят» Анастасия смогла поговорить со своей знаменитой матерью и познакомить ее с правнуком. Маленький Марк унаследовал от родителей колоритную внешность. Однако в кадре смотрелся неуверенно и сильно смущался. Мальчику трудно было скрыть эмоции, и зрители заметили, что ему неприятно сидеть со своей известной прабабушкой.