Смотреть тяжело: слишком честное фото Джанабаевой вряд ли понравится даже Меладзе

Альбина Джанабаева редко балует поклонников своими новыми снимками. Но недавно артистка опубликовала свежее фото, которое многое объясняет.

Экс-солистка «ВИА Гры» сделала селфи, на котором предстала без капли косметики. Честный кадр шокировал народ. Смотреть на такую Альбину многим было тяжело.

Все дело в том, что певица резко постарела. Ее лицо покрылось морщинами и стало выглядеть слишком одутловатым. Такой вид вряд ли нравится Валерию Меладзе. Злопыхатели предположили, что музыкант скоро променяет жену на какую-нибудь молодую красотку.

«Даже за фильтрами не скроешь: постарела», «Скоро и Альбину муж бросит», «Очень отекшее лицо», — пишут в Сети.

Одни предположили, что знаменитость переборщила с филлерами, а другие списали все на беременность. Ходят слухи, что исполнительница ждет четвертого ребенка. Во время последнего выступления Джанабаевой поклонники заметили, что ее живот заметно округлился. К тому же звезда не фотографируется в полный рост, чем только подогревает домыслы о скором прибавлении в семье.