Смотреть «Трех мушкетеров» без отвращения невозможно: что от зрителей скрывали годами

Времена мушкетеров многим кажутся авантюрно-романтическими и привлекательными. Однако не стоит забывать, что они жили в те времена, когда улицы Европы заполоняли жуткие зловония. А этом нет и флера романтики.

Европейские города и дома вовсе не походили на те, что представлены в легендарной советской экранизации «Д’Артаньян и три мушкетера» по роману Дюма. Куда достовернее дух того времени передает произведение Патрика Зюскинда «Парфюмер» и нашумевший фильм, снятый по его мотивам.

Писатель довольно скрупулезно описал детали быта той Европы. Улицы воняли смрадом и разлагающимися телами, а лестничные клетки — гниющими деревьями и крысиным пометом. Комнаты пропахли пылью, а из каминов доносился густой «аромат» серы. Люди всех сословий были насквозь пропитаны потом — и крестьяне, и священники, и дворяне. А от пожилых мужчин и женщин разило как от животных.

Это перечеркивает все представления о тех временах как о благородной и романтической эпохе. Зная о таком, «Мушкетеров» теперь будет невозможно смотреть без мысли о царящей вокруг героев вони.