Смотреть тошно: непонятно, как Терехова согласилась сняться в одном из худших советских фильмов

Маргарита Терехова за годы карьеры снялась в десятках успешных фильмов. Артистка прославилась и как Миледи в ленте «Д’Артаньян и три мушкетера» и как графиня Диана де Бельфлор в музыкальной картине «Собака на сене». Но, несмотря на талант и всеобщее признание, некоторые роли знаменитости до сих пор вызывают у публики недоумение.

Так, в 1974 году Терехова приняла участие в драме Андрея Тарковского «Зеркало». В картине она исполнила сразу две роли: Натальи, жены Алексея, и его матери Марии. И, как уверены многие зрители, эту картину, несмотря на мировое признание, можно назвать худшей в карьере Тереховой.

Как пишут авторы Дзен-канала «Горожанин», «Зеркало» отличается бессвязным сюжетом, плохой игрой актеров и отсутствием авторской идеи. Картину, по их мнению, можно смело назвать безыдейной, а весь талант Тереховой теряется в медленных кадрах Тарковского.

«У режиссера получилась недоваренная каша. Без смысла, без сюжета, без идеи, без интриги», — считают пользователи Сети.

И это мнение разделяет большинство любителей советского кино. Несмотря на признание Тарковского, далеко не всем нравится «Зеркало», которое обвиняют в отсутствии сюжета и неоправданно завышенных оценках.