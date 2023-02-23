Смотреть стыдно: выходка мужа довела Викторию Бекхэм до истерики

Виктория и Дэвид Бекхэм живут душа в душу уже больше 20 лет. Но в их семье, как и у многих, случаются неловкие моменты, за которые потом приходится долго краснеть.

Недавно английский футболист выложил в соцсети видео, где он опозорил не только себя, но и именитую супругу. На ролике Дэвид жарит блины и в процессе начинает их переворачивать с помощью подкидывания. Если сначала трюк Бекхэма удается, то уже во второй раз спортсмен терпит фиаско. Из-за того, что он не смог рассчитать силу, блин приземляется прямо на грудь Дэвида.

Все это время Виктория пристально наблюдала за выкрутасами мужа, а в конце не сдержала свой истерический смех. Артистка даже вышла из кадра, чтобы прийти в себя после позорного трюка своего супруга.

А вот подписчики Бекхэма пришли в восторг от видео: «Реакция Виктории бесценна!», «Она просто ждала. Она уже знала», «Игра Виктории боковым зрением в точку», «Виктория не впечатлена. Она дает ему 1,5 звезды из 5», «Эй, Дэвид, это не футбол».